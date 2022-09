La panchina di Allegri non è a rischio, ma la Juventus è preoccupata anche per la condizione atletica della squadra. Il tecnico toscano è blindato da un contratto lungo (2025) e ricco: 7 milioni di euro netti all'anno più bonus.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un confronto con la dirigenza del club bianconero, che chiede all'allenatore un cambio di marcia già dalla prossima partita di domenica a Monza.