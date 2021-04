Per capirlo bisognerà ancora aspettare. Di sicuro in casac'è la totale convinzione che questa sia la cosa migliore per il club bianconero. E nel suo dividersi in molteplici ruoli, proprio la creazione della SuperLega è stata al centro dell'agenda di Andrea Agnelli per tutti questi ultimi mesi. Un fattore che forse ha influito anche nella deludente stagione della Juve, tra campionato e Champions.