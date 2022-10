La Juventus è a -10 dal Napoli primo in classifica. Se oggi non ci fosse stata la partenza per Haifa, sarebbe stato ritiro immediato, una soluzione valida per uscire dalla crisi. Se ne riparlerà eventualmente da mercoledì in poi, quando la Juventus rientrerà a Torino per preparare il derby (in programma sabato alle 18). Non verranno più tollerati ritardi o altre leggerezze: per ogni mancanza si prenderanno provvedimenti immediati (occhio alle multe).



Intanto la società ha confermato la fiducia all'allenatore, ma non è detto che la pazienza duri per sempre. Allegri ha un contratto oneroso (7 milioni più bonus) ed è stato preso per sviluppare un progetto quadriennale, ma finora i risultati non si sono visti, soprattutto sul piano della crescita: nessun giocatore appare migliorato, alcuni addirittura paiono regrediti. A novembre si traccerà una linea, ma dovrebbe succedere una catastrofe perché la Juventus decida di cambiare in corsa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è più facile che succeda a fine stagione.