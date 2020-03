Tocca a Gigi Buffon. Nel momento più difficile della stagione, dopo il ko contro il Lione, le difficoltà ad applicare i principi di gioco di Sarri, le tante polemiche che stanno accompagnando il rinvio della sfida con l’Inter e il primato perso a causa della vittoria della Lazio (con una partita in più), la Juventus si affida al carisma e all’esperienza del 42enne.



A CACCIA DI RECORD - Contro il Milan, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, Maurizio Sarri affiderà la difesa della porta al numero 77, tornato in estate dopo una stagione al Paris Saint-Germain. La Coppa Italia è la sua competizione: ha giocato entrambe le partite precedenti da titolare, ha vinto 5 competizioni e vuole andare per la sesta, per eguagliare il record di Roberto Mancini. E poi, in futuro?



IL FUTURO - Come scrive il Corriere dello Sport, nell’immediato c’è quello di superare il record di presenze in A di Paolo Maldini, poi valutare il da farsi per la prossima stagione. “Deciderà lui” le parole del suo agente Silvano Martina. Con Buffon che prenderò la sua scelta, con aprile mese decisivo per dare una risposta ad Agnelli, Paratici e Nedved, pronti a prolungare per un'altra stagione, fino al 2021. Nel frattempo, c’è una Coppa Italia da conquistare e altri record da raggiungere.