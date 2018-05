Mehdi Benatia, dichiarazione dopo dichiarazione, sta tenendo ben aperta la porta d'uscita. Indizio principale, non unico, che può portare ad un rinforzo di sostanza anche per quel che riguarda il pacchetto di difensori centrali in forza alla Juve. Oltre, ovviamente, al colpo Caldara, 18 mesi dopo la firma. Non un'urgenza: al di là di Benatia, i bianconeri possono contare sulla coppia che ha scritto la storia (Chiellini-Barzagli) e su quella che rimane nei piani per il futuro più vicino (Rugani-Caldara), aspettando risposte dello Schalke per il rinnovo del prestito di Howedes a cifre da saldo. Il che, tradotto, significa o un top player (o potenziale tale) o niente. Motivo per cui si ascolta con sempre più attenzione Raiola a proposito di de Ligt (leggi qui), motivo per cui sottotraccia si segue con attenzione evoluzioni legate alle situazioni di due big come Thiago Silva e Gimenez. Mentre molto più che semplici sondaggi sono stati effettuati, sempre in direzione Atletico Madrid, per Godin.

IL PUNTO – Un usato molto più che sicuro, Diego Godin ha compiuto 32 anni a febbraio e rappresenta ormai uno dei centrali di maggiore affidamento su tutto il panorama internazionale. Il contratto in scadenza nel 2019, unito alla carta d'identità, lo rende un acquisto potenzialmente fattibile, con pochi margini di rischio a cifre in linea con quelli che sono sempre stati gli investimenti per il reparto arretrato in questi anni, dove la linea verde è già stata assicurata. E Godin, bandiera dell'Atletico, a questo punto della carriera avrebbe dato parere positivo per una nuova avventura al suo entourage, strizzando particolarmente l'occhio all'ipotesi di un passaggio in bianconero. Contatti tra le parti, non solo esplorativi, sono già stati effettuati. Godin in casa Juve rappresenta molto più di una semplice ipotesi.



@NicolaBalice