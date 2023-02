A nove anni di distanza dall'ultima volta, la Juventus si riaffaccia in Europa League. Tre partecipazioni totali considerando anche la vecchia Coppa Uefa, l'ultima nel 2013/14 quando i bianconeri di Conte erano scesi dalla fase a gironi di Champions. Risultato? Sono usciti in semfinale con il Benfica nell'anno dei 102 punti in campionato e del terzo scudetto consecutivo. Il trionfo in Italia - 33 vittorie su 38 partite, miglior attacco e miglior difesa - corrisponde con il flop europeo. Oggi in panchina c'è Massimiliano Allegri e stasera (ore 21) la Juventus allo Stadium ospiterà il Nantes nell'andata dei playoff di Europa League. Ma che fine ha fatto quella squadra che nove anni fa uscì col Benfica? Di quella rosa ci sono due giocatori ancora oggi in bianconero.



