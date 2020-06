per raggiungere la qualificazione contro unridotto in dieci (espulsione di) oltre che privo diIl giudizio icastico non discende dal rigore sbagliato (15’ palo alla destra di Donnarumma), ma da. Ronaldo non solo ha collaborato poco con i compagni (quello lo fa sempre),, tirato indietro la gamba e chiuso la sua indegna prestazione con una rabona circense quando avrebbe potuto dare palla in mezzo in maniera più ortodossa e, soprattutto, più utile.Nonostante il portoghese - in pratica le due squadre hanno giocate entrambe con un uomo in meno -(tredici quelle vinte) e fra poche ore conoscerà l’avversario che incontrerà mercoledì a Roma.Gli juventini meno critici e un pochino più patetici diranno che Ronaldo ha giocato male perché Sarri lo ha costretto a fare il centravanti con Douglas Costa a sinistra e Dybala a destra. In realtà., nonostante i più occhiuti tra gli osservatori di cose bianconere avessero assicurato che era in grande spolvero e nutrito da una feroce determinazione.La realtà è che il rigore l’ha scaricato completamente e che alle sue finte non abbocca più nessuno, tantomeno i due centrali milanisti () risultati tra i migliori.La Juve avrebbe dovuto segnare almeno tre gol nel primo tempo, ma la scarsa precisione di(a lato di un capello un suo sinistro, dopo 70 secondi, a conclusione di una personale percussione di Alex Sandro), l’errore dal dischetto di Ronaldo e la smanacciata in ginocchio disu tiro di(cross da destra di Danilo) hanno preservato il Milan da una logica capitolazione.In verità la Juve aveva dominato anche prima dell’espulsione di(criminale entrata sul petto del povero Danilo segnalata ad Orsato dal quarto uomo), solo che avrebbe dovuto continuare a farlo nella ripresa, quando invece il Milan, pur senza effettuare cambi, ha alzato la linea di difesa, giocato palla con proposizione e coraggio, portato qualche insidia dalle parti di. A dire il vero nessun tiro nella porta, ma quando(48’) ha anticipatosulla trequarti, è volato nello spazio e ha crossato per l’impatto di testa di, gli juventini hanno tremato.Così come, nel finale, sul colpo di testa da angolo di(fuori di un metro e mezzo) in due (uno era Ronaldo) si sono fatti anticipare sempre di testa.. Certoè stato tradito da Rebic, e giocare in dieci contro una squadra di palleggiatori è una solenne maledizione. Resta il fatto che in due gare i rossoneri hanno fatto meglio dell’avversario, soprattutto a San Siro, e subìto solo su rigore. All’andata fu la mano di Calabria sulla rovesciata di Ronaldo. Questa volta il gomito di Conti su Ronaldo che lo stava saltando con un pallonetto.Il Milan ha ottenuto il massimo con il minimo. Certo strappare lo 0-0 in dieci, e far paura all’avversario, dimostra che la squadra è compatta e viva. Aperché con lo 0-0 avanti non si va e Bonaventura ha fatto il centravanti come ha potuto. Un’altra cosa: non avrei tolto lui, ma Paquetà (Calhanoglu no perché ha un ottimo tiro da fuori) e forse anche il giovane Lorenzo Colombo avrebbe meritato di più di dieci minuti di presenza.Non si è visto grande calcio, ma per un’ora una Juve più brillante e reattiva del Milan.ha giocato assai bene novanta e passa minuti,Sarri lo ha tolto dal campo al 62’ insieme a Matuidi e Douglas Costa (deve fare meglio se vuole essere titolare). Sono entratitutti e, almeno a livello fisico, non si capisce il perché.che a centrocampo ha cominciato a recuperar palla e a giocarla su Leao, bravo almeno a tenere alta la sua squadra.Non so quanto la gente, davanti alla televisione, si sia divertita. Di certo non si poteva pretendere moltissimo da calciatori che hanno interrotto tre mesi fa il ritmo partita. O da un come, che è stato in quarantena per 46 giorni.E’ vero, dunque, che, dopo il Coronavirus, molto non è più come prima e che, nonostante il divario, questa prima partita dopo il grande vuoto, avrebbe potuto partorire una grande sorpresa.. Tre giorni sono pochi e cambiare una squadra in corsa (ma anche un reparto come ha fatto Sarri) non è propriamente un’operazione esente da rischi.Siamo di fronte ad un altro calcio e anche per raccontarlo bisognerà prima capirlo e non affidarsi all’impressionismo. Ne sapremo di più mercoledì: una finale secca non lascia vantaggi. Casomai li toglie.