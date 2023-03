Promossi. L'Aia difende Daniele Chiffi e Paolo Silvio Mazzoleni nella gestione del gol di Kostic, che ha deciso Inter-Juventus tra le polemiche domenica sera a San Siro. Gianluca Rocchi sostiene che arbitro e addetto al Var abbiano applicato il regolamento, perché non c'erano le condizioni per annullare la rete. Sempre secondo il designatore della Serie A, la lunga durata del check (4 minuti) è una garanzia dell'accuratezza del lavoro svolto nella sala Var di Lissone.



QUI INTER - I nerazzurri non ci stanno. Secondo il club, le immagini dei tocchi col braccio di Rabiot e Vlahovic per annullare il gol c'erano e andavano valutate subito. Intanto dai vertici arbitrali filtra un certo fastidio per le accuse lanciate nel dopo-gara dall'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.