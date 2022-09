Wojciech Szczesny vede avvicinarsi il rientro in campo. Il portiere della Juventus, nel primo allenamento dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League e verso il prossimo turno di Serie A contro il Monza, ha lavorato con il resto del gruppo. Lo si apprende dal report del club bianconero:



Voltare pagina, e farlo in fretta. Il calendario impone di pensare subito alla prossima partita, che vedrà impegnati i bianconeri domenica pomeriggio a Monza.



La squadra si è dunque ritrovata alla Continassa questa mattina: scarico come sempre per chi ha giocato ieri sera, esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazione, lavori tecnici per ruolo e partitella per il resto del gruppo, con cui ha lavorato anche Wojciech Szczesny.



Domani si torna in campo al mattino