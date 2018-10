La Juventus guarda a Genova. Due obiettivi bianconeri, infatti, militano in Liguria, sotto la Mole: uno veste la maglia rossoblù del Genoa, l'altro quella blucerchiata della Sampdoria. Come scrive Tuttosport, la Vecchia Signora è intenzionata a fare sul serio sia per Kryzsztof Piatek che per Joachim Andersen.



PIATEK - Qui, la corsa sarà lunga e a ostacoli. Napoli e Borussia Dortmund, al momento, sono i club maggiormente interessati al polacco, capocannoniere della Serie A con 9 reti; ma la Juve c'è, al pari del Bayern Monaco, entrambe interessate per l'estate e più avanti di Roma e Monaco, che inseguono.



ANDERSEN - Sulle orme di Milan Skriniar. Il danese, arrivato nell'estate 2017 dal Twente, è uno dei segreti della difesa della Sampdoria, la migliore della Serie A, e la Juve se n'è accorta. Come scrive Tuttosport, i bianconeri vogliono anticipare la concorrenza, assicurandosi ora il classe '96 per portarlo a casa a giugno. Valutazione da 25 milioni di euro. Per adesso...