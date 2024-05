Juve in pressing su Sbravati, il mago delle giovanili del Genoa. Al suo posto un ex bandiera del Milan

Getty Images

è un vero e proprio mago, capace di sfornare talenti a getto continuo da quasi vent'anni e in grado di generare oltreil club per cui opera ininterrottamente da due decenni.Sotto la sua guida sono germogliati talenti del calibro di Mattia Perin, Mimmo Criscito, Stephan El Sharaawy, Andrea Cambiaso, Nicolò Rovella e molti altri. Un lavoro impressionante che, desiderosa di rinnovare il proprio management anche a livello di vivaio. Il pressing della Vecchia Signora sul Re Mida rossoblù, in atto da tempo, starebbe per produrre gli effetti desiderati dalle parti di Vinovo, con Sbravati fortemente tentato dall'ipotesi di varcare l'appennino e trasferirsi all'ombra della Mole.

Un addio che non sarebbe indolore per il Genoa che tuttavia non vuole farsi cogliere impreparato. E infatti il Grifone sta provando a correre immediatamente ai ripari., per anni bandiera, in campo prima e fuori poi, del Milan di Berlusconi. Dopo aver fatto parte del settore giovanile della Figc, Galli dal 2021 ricopre l'incarico di responsabile dell'area metodologica del Parma.Ne dà notizia questa mattina l'edizione genovese di Repubblica.