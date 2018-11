Juventus e Napoli sempre rivali, non solo sul rettangolo di gioco ma anche sul mercato: è battaglia per Jean-Clair Todibo, centrale classe '99 in scadenza con il Tolosa. Nei giorni scorsi l'offerta di De Laurentiis, ora i bianconeri sono pronti al contro-sorpasso: è pressing a tutto campo.



TEMPI STRETTI, OCCHIO ALLA PREMIER... - Tutto in dieci giorni, è questo secondo Tuttosport il tempo che si è dato il giovane difensore centrale per decidere: nei prossimi giorni Todibo si incontrerà con il suo entourage e valutare tutte le proposte sul tavolo, nessuna intenzione di rinnovare il contratto con il Tolosa ma c'è la volontà di confrontarsi con una nuova avventura. La Juve intriga, per Cristiano Ronaldo e per la possibilità di allenarsi con difensori di livello mondiale come Bonucci e Chiellini, ma attenzione alla Premier League: il giocatore strizza l'occhio al campionato inglese, con Liverpool e Manchester United pronte ad affondare il colpo. Paratici non vuole sorprese e per questo è pronto ad alzare il pressing: la Juve vuole Todibo e spinge.