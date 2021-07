La Juventus fa sul serio per Manuel Locatelli, i bianconeri valutano la prossima come la settimana decisiva per un affare da chiudere al più presto, onde evitare l'inserimento di club stranieri come l'Arsenal e la crescita del valore del centrocampista classe 1998, in seguito alla disputa di un grande Europeo: il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni cash, mentre il club bianconero continua a voler abbassare il prezzo del cartellino, inserendo qualche contropartita.



IN SETTIMANA UN NUOVO INCONTRO - Per il momento è escluso il rischio di un'asta, che in automatico metterebbe a serio rischio la candidatura bianconera. La trattativa rimane nel vivo, le parti si sono parlate più volte e per i prossimi giorni, probabilmente entro la metà della settimana che viene, è stato fissato un altro vertice tra i due club, con i dirigenti Cherubini e Carnevali che avranno modo di vedersi e continuare a trattare.



QUEL LEGAME CON PJANIC... - In questo ambito si inserisce anche la situazione legata a Pjanic. Dalla Spagna sono sicuri che il Barcellona lo possa lasciar partire a zero, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club blaugrana è orientato a chiedere comunque un indennizzo: il patto è che se il bosniaco trova un club può andarsene tranquillamente a condizioni agevoli, l'ostacolo potrebbe poi essere legato al lauto stipendio del classe 1990. La volontà della Juve è quella di provare a prenderli entrambi, per un deciso restyling del centrocampo da assegnare a Massimiliano Allegri.



