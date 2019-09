Sono aperte le fasi di vendita per i biglietti di Juventus-Verona, in programma per sabato 21 settembre all'Allianz Stadium. Questo il comunicato a riguardo del club bianconero:



"Sabato 21 settembre, alle 18:00 contro l’Hellas Verona, si riaccendono le luci dell’Allianz Stadium per la seconda volta in stagione, dopo l’incredibile vittoria con il Napoli all’esordio casalingo.



I biglietti per la partita con gli Scaligeri sono da oggi disponibili per i Member, che per questa partita potranno acquistare il biglietto per sé e tutta la famiglia, anche se questi non sono Member.



I biglietti possono essere acquistati su Ticketone.



Di seguito i dettagli delle fasi di vendita:



J1897

Dalle 10:00 alle 23:59 di martedì 10 settembre solo J1897



B&W

Dalle 10:00 alle 23:59 di mercoledì 11 settembre".