La grande sfida tra Juventus e Roma, in programma per il prossimo 22 dicembre all'Allianz Stadium, promette di emozionare i tifosi bianconeri. Che, da oggi, possono sfruttare la vendita libera dei biglietti, come riportato da un comunicato:



"Ancora un big match all’Allianz Stadium!



Sabato 22 dicembre la Juve ospita in casa la Roma (calcio d’inizio alle 20.30). Dopo le fasi di vendita riservata Juventus Member, scatta alle 10 del 12 dicembre la vendita libera, attraverso questi canali:



Online su Sport.Ticketone.it solo per possessori di TDT Juventus, con caricamento del titolo su tessera

In tutte le ricevitorie in vendita libera senza necessità della TDT

Nei punti vendita Plus della regione Lazio solo per possessori di TDT Juventus".