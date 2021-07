Miralem Pjanic alla Juve e Aaron Ramsey in Premier League. Il club bianconero è al lavoro per la doppia operazione: il bosniaco ha già dato la sua disponibilità al ritorno, pronto anche ad abbassarsi l’ingaggio; il gallese ha estimatori in Inghilterra, ma lo scoglio è proprio lo stipendio. La Juve cerca l’incastro giusto, lavorando, per entrambi, come scrive la Gazzetta dello Sport , a prestiti annuali.