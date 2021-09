Non c'è pace per Arthur, il centrocampista della Juventus è stato protagonista questa mattina di un incidente stradale a Torino mentre era alla guida della sua Ferrari. Un grande spavento e nulla più dal punto di vista fisico con il brasiliano che è uscito illeso dallo scontro in pieno centro a Torino.



La supercar ha invece riportato danni più seri con il lato anteriore destro ammaccato e il paraurti divelto. Arthur era atteso oggi al J Medical per visite di controllo dopo l'infortunio e aggiornamenti sul percorso di recupero.