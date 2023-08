Il futuro di Paul Pogba resta un’incognita. Il francese, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sta ancora recuperando dopo l’infortunio di metà maggio al quadricipite destro. L’ex United si sta allenando parzialmente in gruppo ma salterà sicuramente i primi due impegni di campionato. Anche per il match contro l’Empoli, prima della sosta per le nazionali, è in forte dubbio.