Il campo vede la Juventus prima in classifica in campionato e in attesa della sfida con lo Young Boys decisiva per la testa del girone di Champions League. Il mercato, invece, vede i, che si prepara a vivere la prima sessione da unico responsabile delle trattative bianconere, dopo l'addio a Beppe Marotta. Un mese, quello di gennaio, che non preannuncia grandi colpi per la squadra di Massimiliano Allegri, ma vedrà certamenteOggi c'è stata una prima richiesta informale per il giovane attaccante, seguito da diversi club in Italia e in Europa., che - come riporta Sky Sport - ha individuato nel classe 2000 il rinforzo giusto per l'attacco rossoblù. Quel Bologna a cui, tra l'altro, Kean segnò il primo gol in Serie A (primo millennial a farlo), il 27 maggio 2017.Il nome del centravanti non è però l'unico finito sul tavolo dei due dirigenti. Si è parlato anche di Stefano. A gennaio per lui può esserci una nuova opportunità, proprio al Bologna. Per ora è stato un primo summit, con i due club che si aggiorneranno nelle prossime settimane. Gennaio si avvicina, la Juve si prepara.