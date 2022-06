Tra le piste di mercato seguite dalla Juventus per completare la rosa di Massimiliano Allegri c'è anche quella che conduce ad un nuovo esterno mancino per la difesa in caso di uscita di Luca Pellegrini. Un profilo tenuto in considerazione dal club bianconero è quello di Andrea Cambiaso, sotto contratto col Genoa fino a giugno 2023 e per questo motivo divenuto una potenziale occasione per diversi club di Serie A.



SFIDA ALLA DEA - Nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro a Milano tra la dirigenza della Juve e il ds rossoblù Johannes Spors per fare il punto della situazione alla luce del forte interesse palesato nei giorni scorsi pure dall'Atalanta e, più defilato, quello dell'Inter. Un summit per aggiornarsi sulla valutazione del classe 2000, tra i più positivi nella deludente stagione scorsa del Grifone, che ha un solo anno di contratto davanti ma per il quale la dirigenza del club ligure spera di spuntare una cifra vicina ai 10 milioni di euro.