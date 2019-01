, lì dove è cresciuto e diventato grande. Come riporta Sky Sport, è previsto per domani un incontro a Milano tra la dirigenza dellae quella del Genoa per discutere del futuro del centrocampista ligure, di proprietà dei bianconeri ma formalmente in prestito al Sporting Lisbona. C’è ottimismo da parte di tutti i protagonisti della vicenda, con il classe ’93 pronto a fare ritorno a casa.