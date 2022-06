La Juventus e il Palermo si stanno incontrando per provare a chiudere l'acquisto e qunidi la permanenza a titolo definitivo del bomber della promozione dalla C alla B, Matteo Brunori, in Sicilia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'affare si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 4,5 milioni di euro.



ASSE DA INNESCARE - L'Incontro non servirà però soltanto per definire questa importantissima operazione, ma anche per provare ad instaurare una sorta di asse di mercato. Il Palermo, infatti, è pronto a chiedere anche diversi giocatori dell'attuale Juventus Under 23 per poter rinforzare la propria rosa e centrare senza problemi la permanenza nella serie cadetta.