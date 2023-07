Giuntoli prepara un blitz per Kessié. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il dt bianconero sfrutterà l'amichevole di giovedì a Los Angeles del Barcellona contro l'Arsenal per parlare con il 26enne centrocampista ivoriano ex Milan. I club ragionano su un prestito con obbligo legato a certe condizioni, complessivamente un'operazione da 10-15 milioni di euro più bonus.