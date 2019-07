Sembra sempre più difficile vedere Mattia Perin con i colori bianconeri addosso anche per la prossima stagione. Il giocatore, nato a Latina, vuole giocare con continuità e tra il ritorno di Buffon e la consacrazione di Tek Szczesny come primo e indiscutibile estremo difensore bianconero, questa possibilità alla Juve sembra esclusa. Per questo, secondo quanto riportato ieri da Il Tempo, l'ex Genoa potrebbe approdare alla Lazio al posto di Thomas Strakosha, corteggiato dal Newcastle. Il club inglese ha offerto 40 milioni ai biancocelesti. In caso di addio al numero uno albanese, la formazione di Claudio Lotito tenterebbe l'affondo sull'ex Genoa. L'incontro di quest'oggi, a Milano, tra l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, la dirigenza bianconera toccherà anche questa ipostesi. Staremo a vedere...