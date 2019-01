Jorge Mendes sta lavorando per portare James Rodriguez alla Juventus. Come si legge sul Corriere dello Sport, in occasione dei Globe Soccer Awards (a cui presenzierà anche Fabio Paratici) andrà in scena una chiacchierata tra la Juve e il procuratore. I campioni d’Italia vorrebbero verificare le intenzioni del Bayern Monaco e l’orientamento del Real Madrid, proprietario del cartellino del trequartista colombiano.