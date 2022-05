Pavel Nedved si è mosso in prima persona per provare a portare avanti il mercato della Juventus e agevolare quella che è considerata la più importante operazione di mercato in entrata per la prossima estate: riportare a Torino Paul Pogba.



Secondo Tuttosport il vice-presidente bianconero è andato all'estero per incontrare faccia a faccia il centrocampista francese e convincerlo della bontà del progetto bianconero. I due si sono visti in un noto luogo del mercato lontano dall'Italia e le sensazioni sono sempre più buone.