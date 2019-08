Lasta spingendo per l'addio die dopo la chiusura della con il Manchester United ora è vivissima la pista che porterebbe la Joya al. Nella giornata di ieri il club inglese ha trovato l'intesa con la dirigenza del club bianconero, ma non ha trovato l'accordo con il giocatore che ha rifiutato la prima offerta presentata.- Ilperò non molla e in questi istanti si sta tenendo a Londra un vertice che potrebbe rappresentare la svolta finale nell'operazione. A Londra infatti i dirigenti degli Spurs stanno incontrando in un vertice a tre sia gli agenti diche il direttore sportivo bianconero. Tutto è ancora aperto e ora è una corsa contro il tempo per risolvere i problemi legati ai contratti con il giocatore.- I nodi da sciogliere sono gli stessi che hanno frenato lo scambio con il Manchester United per Romelu Lukaku., con Dybala che chiede oltre 10 milioni annui mentre la proposta di ieri fatta al giocatore non superava gli 8 più bonus.che coinvolgono anche i vecchi procuratori del ragazzo.da non meno di 15 milioni di euro richiesta dall'attuale entourage della Joya. Il tempo stringe, il mercato in Inghilterra chiude alle 6 ore italiane e il tempo per stendere contratti così complessi è sempre meno. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com