Proseguire con, rinnovare il suo contratto o dirsi addio dopo un ciclo di 4 anni in cui sono stati vinti 4 scudetti e 4 Coppe Italia? La Juventus incontra oggi l'allenatore livornese per parlare del suo futuro e in queste ore nella sede bianconera alla Continassa. All'incontro è presente anche il consigliere d'amministrazione e Chief Executive Officer del club bianconero Aldo Mazzia. E' in corso in sede l'incontro tra i dirigenti della Juventus e Massimiliano Allegri per definire il futuro. Sul tavolo il prolungamento del contratto del tecnico livornese fino al 2021. Da poco è entrato in sede anche l'allenatore livornese Massimiliano Allegri con il suo entourage. Già da poco dopo le 9 sono arrivati nei loro uffici l'ad e il vicepresidente.