L'intreccio di mercato Milan-Juve-Chelsea non accenna a placarsi con il giro di difensori e trattative che coinvolge in primis Leonardo Bonucci e di conseguenza anche Daniele Rugani (destinazione Londra) e Mattia Caldara richiesto dai rossoneri proprio al posto del difensore italiano.



15.50 INCONTRO TERMINATO - È durato poco più di un'ora l'incontro fra i dirigenti della Juventus, Marotta e Paratici e l'agente di Leonardo bonucci, Alessandro Lucci. L'agente ha lasciato Palazzo Parigi mentre gli uomini mercato bianconeri sono ancora presenti a Milano. Possibili nuovi incontri nel corso della serata.



14.45 INCONTRO A MILANO - Contatti, incontri, meeting, che hanno conivolto le società prima, gli intermediari e gli agenti poi sono stati portati avanti nelle ultime giornate e stanno proseguendo anche nella giornata di oggi. L'agente di Bonucci, Alessandro Lucci, sta incontrando in questi istanti a Milano i dirigenti della Juventus, Fabio Paratici e Beppe Marotta, nel noto hotel quartier generale dei bianconeri. L'obiettivo? Cercare di limare le distanze soprattutto fra i club nella valutazione di cartellini ed eventuali contropartite.



IL PUNTO - Le parti sono però al momento molto distanti, anche perchè se i giocatori hanno tutti espresso la propria volontà, e in particolare Bonucci stia spingendo molto per il ritorno alla Juventus come confermato dal nuovo dt dei rossoneri Leonardo, i club ancora non hanno raggiunto l'accordo sulle valutazioni e sulla contropartita tecnica da girare al Milan. Higuain, Caldara e anche Rugani, per un intreccio difficile da sbrogliare e per cui serviranno altri contatti e incontri, come quello di oggi.