La Juventus sta spingendo per completare l'acquisto dall'Udinese di Nahuel Molina. Per l'esterno destro il club bianconero si è mosso con un incontro ufficiale tenutosi a Londra fra i suoi agenti e il ds Cherubini. La valutazione dei friulani è di non meno di 25 milioni di euro, ma si lavora all'inserimento di contropartite.