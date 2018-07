Non solo Cristiano Ronaldo. Ieri a Milano la Juve ha incontrato anche il Cagliari per parlare di Alberto Cerri la cui cessione ai sardi non è stata ancora definita. Il presidente del Cagliari Giulini ha confermato la trattativa ma non la chiusura: "Eravamo qui per un altro giocatore ma Cerri è un un calciatore che ci piace, ma non è fatto niente", ha dichiarato il numero uno del club sardo.