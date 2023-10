Ildellasi sta muovendo su più fronti che riguardano non solo i potenziali innesti da inserire in organico a gennaio, ma anche nel provare a blindare i propri gioielli con tanto attesi rinnovi di contratto. E dopo l'ufficialità di Gatti sul tavolo delle trattative c'è anche quello diNella mattinata di oggi, presso l'hotel Palazzo Parigi di Milano (che in passato è stata la base operativa dell'ex-ds Fabio Paratici)hanno incontrato, intercettati dal nostro inviato Pasquale Guarro, l'agente dell'attaccante italiano,. L'obiettivo, già noto da tempo, è centrare un prolungamento dell'attuale accordo e con relativo adeguamento salariale.una data di scadenza troppo vicina e che mette il club bianconero a rischio in vista della prossima estate.delle discussioni dato che l'incontro servirà all'agente anche per provare a sondare il terreno per altre possibili operazioni in entrata.