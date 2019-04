Moise Kean sta vivendo un periodo da sogno. Il gioiello classe 2000 della Juventus ha raggiunto quota 6 gol in stagione, di cui 5 in 7 presenze in campionato, uno ogni 47 minuti in Serie A e ogni 53 minuti nel computo totale. Come racconta Gazzetta.it, Kean detiene il record tra i cinque top campionati in Europa per il numero di reti segnate in rapporto ai tiri tentati in totale. Ecco la speciale classifica:



Moise Kean (42%) - Juventus

Enzo Crivelli (40%) - Nantes

Edinson Cavani (37%) - Psg

Paco Alcacer (34%) - Borussia Dortmund

Reiss Nelson (33%) - Hoffenheim

Lebo Mothiba (33%) - Strasburgo

Emiliano Sala (33%)

Iker Muniain (32%) - Athletic Bilbao

Ruben Loftus-Cheek (31%) - Chelsea

Anthony Martial (30%) - Manchester United

Gervinho (30%) - Parma