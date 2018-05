Come spiega Tuttosport nell'edizione oggi in edicola, non esiste ancora un programma ufficiale per i festeggiamenti scudetto di sabato pomeriggio a Torino. Sono ancora in corso i contatti tra il Comune di Torino e la Questura per organizzare con la massima sicurezza la festa in piazza. La proiezione comunque lascia pensare che - se tutto dovesse filare liscio - intorno alle 19.30 il pullman scoperto sul quale saliranno i giocatori dovrebbe lasciare l'Allianz Stadium intorno alle 19.30 per dirigersi verso il centro di Torino.