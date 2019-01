Infortunatosi alla caviglia nel corso del primo tempo della gara contro la Lazio, Leonardo Bonucci è stato costretto a dare forfait a pochi minuti dalla fine del primo tempo dopo aver provato a rimanere in campo per circa 30 minuti.



Il difensore ha avuto una brutta distorsione in un mancato contrasto con Correa rimanendo a lungo a terra. Poi ha provato a stringere i denti, ma è stato infine costretto a chiedere il cambio e al suo posto è entrato Giorgio Chiellini.