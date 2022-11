Al termine della partita con la Serbia, il terzino del Brasile e della Juve Danilo ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Inizialmente le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni, ma i controlli svolti in mattinata hanno invece lanciato l'allarme: si tratta infatti di una distorsione alla caviglia, che gli impedirà di giocare contro Svizzera e Camerun. Nei prossimi giorni saranno rivalutate le sue condizioni, la speranza è di recuperare anche lui per la fase finale.