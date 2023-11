Brutte notizie dalle Nazionali per Massimiliano Allegri e per la Juventus in vista della sfida che vedrà i bianconeri affrontare l'Inter al rientro dalla sosta. Il centrocampista Fabio Miretti, che era convocato con l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata è stato costretto a lasciare il ritiro degli Azzurrini per infortunio.



La Figc ha infatti confermato che il centrocampista classe 2003 è stato costretto a dare forfait per un problema alla schina con un forte attacco di lombalgia e non sarà a disposizione per la sfida contro San Marino. Miretti sta già dacendo ritorno a Torino dove inizierà il percorso di recupero.