Contrattempo dell'ultim'ora nella Juventus di Massimiliano Allegri: durante il riscaldamento del prepartita contro l'Empoli , Paulo. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la Joya - annunciato tra i titolari -Un ko che non ci voleva. Con Cristiano Ronaldo ai box e la cui presenza per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è in dubbio, Allegri rischia di perdere anche Dybala. Due assenze pesanti, nel momento decisivo della stagione.