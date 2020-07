Clamoroso in casa Juve, dopo Douglas Costa Maurizio Sarri perde per infortunio anche Paulo Dybala: dopo 39 minuti di gioco infatti, nel primo tempo contro la Sampdoria, l’argentino si è fatto male. Per lui un problema di natura muscolare: come riporta Sky, dovrebbe trattarsi di uno stop all’adduttore sinistro.



SARRI TREMA IN VISTA DELLA CHAMPIONS - La Joya era dolorante al momento dell’uscita dal campo, al suo posto è entrato Higuain: le condizioni di Dybala saranno da valutare dopo la partita, in vista delle ultime due di campionato e sopratutto in vista della Champions. Durante il secondo tempo il 10 è rientrato in panchina con la coscia fasciata. Nel corso del primo tempo invece si è infortunato anche Danilo, che è stato sostituito dopo aver preso un colpo alla testa in un contrasto con Gaston Ramirez.