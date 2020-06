Sami Khedira non sarà a disposizione di Maurizio Sarri per la finale di questa sera fra Napoli e Juventus. Il club bianconero ha riferito che il tedesco "nell'ultimo allenamento ha accusato un fastidio muscolare all'adduttore destro che verrà valutato domani". Il numero 6 bianconero assisterà alla gara dalla tribuna: al suo posto in mediana spazio a Bentancur, Pjanic e Matuidi dall'inizio.