Contrattempo nel riscaldamento di Empoli-Juventus per Giorgio Chiellini: il capitano bianconero, annunciato titolare, si è fermato per un problema fisico, con Massimiliano Allegri che è stato così costretto a mandare in campo Rugani. Nelle prossime ore saranno effettuati i controlli che stabiliranno l'entità dell'infortunio del difensore.