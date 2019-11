Brutte notizie per per la Bosnia e per la Juventus: al 75' della sfida contro l'Italia Miralem Pjanic si è fermato, si è seduto e ha chiesto il cambio per un problema alla coscia destra, la stessa infortunata in campionato contro il Lecce. Dopo aver scambiato qualche parola con con Bonucci, oggi avversario ma compagno di squadra in bianconero, ha lasciato il campo dolorante, accompagnato dallo staff medico bosniaco. L'infortunio verrà valutato nelle prossime ore.



A fine partita il centrocampista della Juve ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Spero non sia nulla di grave. E' un problemino che mi porto dietro da un po'. Spero di essermi fermato in tempo, vediamo nei prossimi giorni".