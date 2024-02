Juventus, infortunio per Rabiot: forte dolore al piede, farà esami per escludere fratture. Quali gare può saltare

Redazione CM

La Juventus perde per infortunio Adrien Rabiot. Il "motore della squadra" come l'ha ribattezzato l'allenatore Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato costretto a chiedere il cambio dopo uno scontro fortuito avuto con il compagno di squadra Gleison Bremer.



PROBLEMA AL PIEDE - Il centrocampista francese ha subito un forte colpo al piede, ha provato a stringere i denti, zoppicando in campo anche nel corso dell'azione che poi ha portato al 2-1 di Brescianini. Alla fine però non ce l'ha fatta e ha costretto Allegri al cambio tattico al minuto 28' con Alcaraz che è entrato al suo posto.



SERVONO ESAMI - Il piede è molto dolorante e per questo serviranno nuovi esami per approfondire l'entità dell'infortunio ed escludere eventuali fratture.



CHE GARE PUO' SALTARE - Il problema a Rabiot arriva nel momento peggiore per la società bianconera, dato che il calendario che si propsetta nel mese di marzo è di quelli proibitivi a parte dal 3 marzo e alla prossima gara di campionato in trasferta contro il Napoli e a cui seguirà la gara casalinga contro l'Atalanta. Se ci sarà una frattura i tempi si prolungheranno e il rischio è di prederlo anche per le gare con Genoa del 17 marzo e per la doppia sfida con la Lazio di campionato e Coppa Italia che ci saranno a cavallo del weekend di Pasqua.