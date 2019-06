Un contratto speciale per Gigi Buffon. Il portiere italiano è a un passo dal ritorno alla Juventus, dopo una stagione al Paris Saint-Germain, e all'interno del nuovo accordo col club bianconero ha fatto inserire due clausole particolari.



Come riporta la Repubblica, infatti, sul contratto ci sarà scritto che Buffon dovrà giocare almeno 8 partite in campionato, 8 partite che gli garantirebbero di superare il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini. Inoltre ci saranno 2 partite in Champions League da giocare. Un contratto intorno ai 2 milioni di euro per, nero su bianco, 10 presenze. Queste le richieste speciali di Buffon, pronto al ritorno.