Una nuova era è alle porte. E' tornato Massimilianoin panchina, è andato via Fabioda dietro la scrivania, si attende di capire quello che vorrà farea un anno dalla scadenza del contratto: la Juve si fa un restyling. Domani, primo luglio, torna la figura dell'amministratore delegato, che era finita in soffitta dal 2018, con l'addio di Beppe Marotta. E il nuovo ad sarà l'ex team principal della Ferrari: Maurizio(anche se l'annuncio arriverà dopo il prossimo cda, da domani inizia effettivamente la nuova stagione). La parte sportiva sarà nelle sue mani, mentre per la parte corporate ci sarà AldoUomo di fiducia di John, in ottimi rapporti con Andrea, Arrivabene si occuperà di coordinare le tre aree:. Il capo dell'area tecnica sarà, come noto, Federico, con Giovanniche crescerà al suo fianco (è ora direttore sportivo dell'Under 23 bianconera) e Matteo Tognozzi, scouting manager del settore giovanile. E un ruolo più centrale, inoltre, lo avrà Marco, ex portiere della Juventus che si è occupato, nell'ultimo periodo, della crescita dei giovani talenti della società. Una nuova Juve, da domani. Che parte da chi c'era già per rinnovarsi.