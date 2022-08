Il suo arrivo alla Juventus ha scatenato polemiche su polemiche legate all'entittà, paventata, poi smentita, della commissione chiesta al club bianconero per completarne l'acquisto dal Vicenza soffiandolo al Milan che lo aveva trattato a lungo ma si era arenato proprio sul discorso commissioni. Alla fine però, Tommaso Mancini, attaccante classe 2004, sarà un nuovo giocatore della Juve e questa mattina si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma finale sui contratti. Arriverà dal Vicenza a titolo definitvo, al netto delle commissioni, per 2 milioni di euro.



9.00 ARRIVATO AL JMEDICAL