La Juventus prepara una splendida iniziativa per mercoledì 20 novembre al Museum. Questo il comunicato a riguardo sul sito ufficiale bianconero:



"Mercoledì 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, una ricorrenza che ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione ONU dedicata proprio a questo tema.



Lo Juventus Museum partecipa a questa giornata, permettendo a tutti i ragazzi di età inferiore a 16 anni di visitare gratuitamente le sue sale: i ragazzi potranno presentarsi alle casse dalle 10.30 alle 17 per avere il loro ingresso omaggio ed eventualmente effettuare il tour dell’Allianz Stadium pagando la differenza.



Ragazzi, tutti allo Juventus Museum!".