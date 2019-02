Da La Gazzetta, un riferimento anche a Federico Chiesa seguito dalla Juventus sul mercato. Per quanto riguarda il futuro di Chiesa le porte sono aperte al dialogo. Se ne riparlerà proba­bilmente alla fine della stagio­ne. Comunque i Della Valle e Cognigni hanno molto apprez­zato l’attaccamento per la Fiorentina e i colori viola che Federi­co testimonia in ogni circostan­za.