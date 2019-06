La Juve pensa a Duvan Zapata. L'indiscrezione arriva dal sito Fichajes.com che svela come sull'attaccante dell'Atalanta non ci sia solo il Napoli. Il colombiano, reduce dalla miglior stagione in serie A (26 gol in stagione, tra campionato e coppa), potrebbe essere per Sarri il centravanti di quantità che serve per completare il parco attaccanti, ora che Higuain sembra essere in uscita.