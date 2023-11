Un giorno in meno a Juve-Inter, il primo snodo fondamentale di questo campionato. Sarà fuga per Inzaghi o primato in solitaria dopo anni per Allegri? I due allenatori stanno cercando di arrivare al big match con le rose nelle migliori condizioni possibili: saranno sicuramente assenti Danilo e Weah per i bianconeri e Bastoni e Pavard per i nerazzurri.



CHI RECUPERA, CHI NO - Angolo buone notizie: Weston McKennie ci sarà, ha recuperato completamente dal problema fisico patito in Nazionale e sarà disponibile, come era nelle previsioni dello staff medico torinese. Barlumi di speranza per Juan Cuadrado, che sta facendo di tutto per esserci contro la sua ex squadra e oggi ha svolto parte della seduta in gruppo, ma le sue noie al tendine d'Achille inducono alla prudenza e sarà convocato solo con garanzia di poter essere utile anche a gara in corso. Invece, passo indietro per Manuel Locatelli, che continua a lavorare a parte dopo aver saltato gli impegni dell'Italia: difficile recuperarlo anche con lo speciale corpetto che si sta studiando per lui (LEGGI DI COSA SI TRATTA). Non sarà titolare, ma è da monitorare anche il rientro dal Cile di Alexis Sanchez, che avverrà con un giorno di ritardo rispetto a tutti i nazionali sudamericani.



JUVE, VERSO L'INTER: L'ALLENAMENTO DEL DAY -3



INTER, VERSO LA JUVE: L'ALLENAMENTO DEL DAY -3

Due dichiarazioni in particolare hanno acceso la giornata in chiave Derby d'Italia: quella dell'agente di Lazar, che è tornato sul naufragio della trattativa con l'Inter in estate e su un possibile futuro del suo assistito alla Juve, e quelle del ct Luciano, ex tecnico dei nerazzurri, che sostiene come Milan e Napoli non siano ancora da considerare fuori dalla bagarre per lo scudetto: "JMilan e Napoli sono dentro a piedi pari ancora, perché le conosco, ho visto le qualità dei calciatori di cui dispongono e quelle degli allenatori. Sono top club che possono ancora vincere il campionato".

LEGGI LE PAROLE DELL'AGENTE DI SAMARDZIC



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVE: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennier, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.



INTER: Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.